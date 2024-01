Parte do muro do cemitério municipal de Gravataí, na Região Metropolitana, desabou durante passagem do temporal que atingiu a cidade na noite dessa terça-feira (16). A estrutura ficou sobre a calçada. A prefeitura estima que foram 50 metros da estrutura que caiu em função da enxurrada descendo na Rua Jorge Amado. Uma outra parte do muro também entortou para frente, mas segundo a administração do cemitério não corre o risco de cair.