O Liverpool continua em alta no Campeonato Inglês. Neste domingo (24), sofreu contra o lanterna Southampton, mas venceu, de virada, por 3 a 2, com mais uma grande atuação de Mohamed Salah, e se isolou ainda mais na liderança, abrindo oito pontos de vantagem para o Manchester City. O jogo foi realizado no Marys Stadium, pela 12ª rodada.