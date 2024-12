Inclusão social: Be8 adquire matéria-prima da agricultura familiar

Be8 foi uma das primeiras empresas a aderir ao Selo Biocombustível Social, que garante compra de matéria-prima de agricultores familiares. branex / stock.adobe.com

A agricultura familiar brasileira é a oitava maior produtora de alimentos do mundo, respondendo por 23% do valor bruto da produção agropecuária e 67% das ocupações no campo. Além disso, contribui para a oferta de alimentos saudáveis, a dinamização econômica e cultural e a preservação ambiental. Os dados são da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag).

Com o objetivo de valorizar a produção local, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), concede o Selo Biocombustível Social. A certificação reconhece produtores de biocombustíveis que promovem inclusão social e desenvolvimento econômico para agricultores familiares.

Segundo pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), elaborado em 2022, a cadeia da soja/biodiesel emprega mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. Diretamente, a indústria de biodiesel emprega 72,3 mil trabalhadores, distribuídos entre o esmagamento e refino (25 mil), as usinas de biodiesel (16,92 mil) e a produção de rações (30,38 mil).

Nesse contexto, a Be8, uma empresa global de energias renováveis, se destaca por implementar novas matrizes energéticas com base em um ecossistema circular de inovação. Desde 2007, a empresa cumpre os requisitos do Selo Biocombustível Social, que incluem a compra de um percentual mínimo de matéria-prima de agricultores familiares e a oferta de assistência técnica e capacitação. Para cooperativas, é necessário comprovar que 60% dos associados são agricultores familiares.

Com unidades em Passo Fundo e Marialva (PR), ela já beneficiou mais de 116 mil agricultores familiares nos últimos 10 anos, sendo que mais de 80% deles estão localizados no Rio Grande do Sul.

A coordenadora de Certificações da Be8, Marcia Marisa Sant'anna Perin, explica que os produtores fornecem a soja DAP, cuja origem é auditada pelo MAPA.

– É assim que comprovamos toda essa originação desses volumes que foram comprados e que vieram da agricultura familiar. O nosso objetivo é justamente fomentar essa participação na cadeia produtiva do biodiesel – enfatiza.

Além da modalidade, a Be8 lançou, em 2022, o Programa Crédito de Fornecedor Sustentável (2SC), que promove critérios ESG relevantes e certificações nacionais e internacionais, reconhecendo o desempenho dos fornecedores na mitigação de riscos e no fortalecimento da ecoeficiência.

O programa abrange fornecedores de gorduras animais, óleo de cozinha usado e soja. Aqueles que fornecem matéria-prima sustentável têm acesso a consultoria especializada e treinamentos ESG gratuitos. Além disso, há uma bonificação financeira, dividida por categorias, de acordo com o avanço no cumprimento dos critérios das certificações sustentáveis.

– É como um cashback para que os fornecedores utilizem em benefício de seus associados. Esse programa está interligado a outras estratégias da Be8, como o Selo Biocombustível Social – explica Márcia.

Os fornecedores que se adequarem a certificações como o RenovaBio (Política Nacional de Biocombustíveis), ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), 2BSvs (Biomass Biofuel Sustainability Voluntary Scheme), EPA (Environmental Protection Agency) e CARB (California Air Resources Board) terão acesso a valores crescentes de bonificação. O recurso é concedido em forma de Créditos de Descarbonização (CBIO), com base no volume de matéria-prima elegível comercializada e entregue à Be8.

Parceria com agricultores

Diversas cooperativas que forneceram matéria-prima reconhecem esse engajamento da Be8. É o caso da Cooperativa Tritícola de Espumoso (Cotriel).

– O Selo Biocombustível Social tem uma importância crucial para as cooperativas pelo suporte das pessoas da empresa e pelo apoio ao produtor, tanto técnico, quanto economicamente. Nossa cooperativa tem mais de 3 mil produtores que dependem desse projeto inovador, que vem crescendo todo ano, garantindo a evolução dos nossos associados – destaca Cristiano Corazza, assessor de Grãos e Fomento da Cotriel.

Luis Cláudio Gomes, gerente comercial de Grãos da Cooperativa Agropecuária e Industrial (Cotrijal), de Não-Me-Toque, destaca que o principal resultado do programa é a evolução dos produtores em produtividade e a consolidação no campo, impulsionados pela assistência técnica oferecida.

– Temos a Be8 como grande incentivadora e parceira, com boa parte do volume comercializado oriunda da agricultura familiar, o que faz fortalecer ainda mais este elo da cadeia – completou.