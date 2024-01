A estimativa do Ministério da Educação (MEC) é de que cerca de 1 milhão de participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 37% dos candidatos — tenham atingido nota suficiente para uma vaga em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O ministério levou em consideração a nota de corte de 20% dos cursos.