Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 têm relatado dificuldades para acessar aos resultados, divulgados nesta terça-feira (16). O site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) está instável desde o início da manhã, quando os estudantes começaram a acessá-lo para conferir as notas da prova.