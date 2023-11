A abertura dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pontualmente ao meio-dia, intensificou a movimentação de estudantes neste domingo (5), na Capital. Na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), um grande contingente de candidatos ocupava os espaços próximos aos prédios neste horário, revisando conteúdos ou apenas buscando preparar o corpo e a mente para o desafio. Os alunos têm até as 13h para entrar nos locais de prova.