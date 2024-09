Série histórica Notícia

Conheça a trajetória de Alagoas e Pará, os Estados que mais cresceram em 18 anos de Ideb

Apesar de não figurarem no topo do ranking nacional de desempenhos na avaliação da Educação Básica, ambas as unidades federativas apresentaram melhora constante desde o início do índice, em 2005

30/08/2024 - 18h27min Atualizada em 30/08/2024 - 18h46min