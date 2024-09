Com a Palavra Notícia

"Quando a gente fala de plataformas digitais, o ponto-chave é a transparência", diz diretor de departamento de proteção ao consumidor

Nascido em Santiago, na região central do RS, Vitor Hugo do Amaral Ferreira destaca que a atuação do órgão, vinculado ao Ministério da Justiça, "é muito ampla", tratando de temas como redes sociais, veículos com defeito e venda de pacotes turísticos

06/09/2024 - 16h13min