Com gastos fora do previsto diante de estragos e falta de reservas, os impactos da tragédia climática que atingiu o RS em maio pressionam o orçamento das famílias. Pesquisa dos Cartórios de Protesto do Rio Grande do Sul aponta que a enchente afetou a renda de seis em cada 10 pessoas nos principais municípios atingidos pelo aguaceiro na Grande Porto Alegre. O levantamento também mostra alto nível de inadimplência entre os moradores dessa região.