Com a palavra Notícia

“Nossa principal preocupação é a migração de eleitores”, diz presidente do TRE-RS

Desembargador Voltaire de Lima Moraes reitera o entendimento de que não há motivo para adiar a eleição municipal no Rio Grande do Sul, apesar do impacto da enchente, mas admite que há receio de aumento da abstenção e evasão de mesários

28/06/2024 - 15h28min Atualizada em 28/06/2024 - 16h03min