Desde que o Rio Grande do Sul entrou em estado de calamidade pública por causa da enchente, o tema do possível adiamento da eleição passou a circular nas rodas de conversa com o argumento de que é preciso focar na reconstrução das cidades. É uma justificativa sedutora, dado que hoje não há clima para campanha eleitoral na maioria das cidades. O problema é que não bastaria um adiamento de poucas semanas, como ocorreu à época da covid-19, quando o problema era a aglomeração de pessoas.