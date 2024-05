O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, disse em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manha desta segunda-feira (20), que pretende trocar todos os portões de contenção da Capital. Ele foi questionado a respeito do funcionamento do sistema anticheias da cidade e mostrou preocupação com as 14 comportas do Muro da Mauá.