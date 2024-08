Raquel Recuero tem 46 anos e cursou a graduação em Jornalismo no final dos anos 1990, um período de ebulição dos meios digitais no qual os olhos voltados para a internet eram simpáticos, ainda sem registro de imagens que apontassem os seus riscos. Com o aumento gradual das possibilidades de compartilhamento de dados e o surgimento de grandes conglomerados que operam no universo virtual, os perigos se tornaram mais evidentes.