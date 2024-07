Combate à desinformação Notícia

Como identificar notícias falsas na internet

Cartilha "Boatos" foi lançada neste mês. Produzida pelo Central de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br), do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), material lista detalhes que se deve ter atenção para evitar o consumo e disseminação de fake news

28/07/2024 - 18h11min Atualizada em 28/07/2024 - 18h11min