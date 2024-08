“É uma conquista que revela um processo de exclusão”, afirma a primeira professora indígena da UFRGS

Com uma longa trajetória acadêmica, Rosani de Fátima Fernandes representa um marco no Ensino Superior gaúcho. Ela é a primeira mulher indígena a lecionar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em seus 90 anos de história, juntamente do professor Bruno Ferreira Kaingang. Nomeados este ano, ambos fazem parte da área de Educação das Relações Étnico-Raciais na Faced.