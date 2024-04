A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) formou a primeira turma do curso de Licenciatura em Educação Indígena, no campus de Frederico Westphalen, no norte gaúcho. A solenidade graduou uma turma de 26 novos professores na noite de sexta-feira (19). Este é o único curso de Educação Indígena com oferta Ensino à Distância (EAD) do Brasil.