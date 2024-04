A Força Nacional de Segurança Pública permanecerá por mais 90 dias atuando em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) nas terras indígenas Guarita e Nonoai, no Rio Grande do Sul. A medida foi determinada em publicação no Diário Oficial da União desta sexta-feira (5). A região sofre com um histórico de conflitos agrários e disputa de poder e no início deste ano foi atingida por um vendaval que afetou as áreas onde vivem os povos kaingang, guarani-kaiowá, guarani-mbya, guarani-ñandeva e guarani.