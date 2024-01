O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta terça-feira (9) que o governo criará uma estrutura para coordenar localmente as ações relacionadas à terra indígena yanomami, em Roraima. Cerca de R$ 1,2 bilhão serão dedicados às ações federais na região em 2024, de acordo com o ministro. Segundo Rui Costa, depois do Carnaval, o governo anunciará as ações com mais detalhes.