Indígenas da Retomada Multiétnica Gãh Ré receberam vereadores e representantes da prefeitura de Porto Alegre, na tarde desta terça-feira (20), para tratar das demandas de cerca de 70 integrantes das etnias caingangue e xoclengue. Eles requerem a demarcação de área aos pés do Morro Santana, na Zona Leste da Capital. O processo que pleiteia a ocupação do terreno e tramita na Justiça Federal está suspenso. O encontro foi promovido pela Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana da Câmara Municipal.