As Forças Armadas foram autorizadas pelo Ministério da Defesa a prestar apoio logístico na terra indígena yanomami durante a entrega de 15 mil cestas de alimentos, que deverá ocorrer até 31 de março de 2024. As diretrizes para a Operação Catrimani foram publicadas nesta quinta-feira (18), no Diário Oficial da União.