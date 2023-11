Diferentes comunidades indígenas de Porto Alegre e do interior se reuniram neste sábado (4) para participar dos Jogos Culturais e Esportivos Indígenas. O encontro anual contou com a presença de tribos Kaingang e Mbyá Guarani, e foi realizado na Aldeia Kaingang Oré Kupry, na Lomba do Pinheiro.