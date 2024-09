DNA Jaconero Notícia

Jogador do Juventude é convocado para a Seleção Brasileira sub-20

Atleta fez a sua estreia no time profissional do alviverde nesta temporada quando enfrentou o Botafogo, no Estádio Alfredo Jaconi

20/09/2024 - 20h46min Atualizada em 20/09/2024 - 20h48min