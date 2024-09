Região Metropolitana Notícia

Canoas cadastrou apenas 351 famílias para receber moradias da União; vistorias já apontaram mais de 2 mil casas inabitáveis

Prefeitura alega que demora na inserção de informações no sistema do governo federal se deve ao acúmulo de funções dos servidores, o que será sanado com a contratação de 10 empresas para elaboração de laudos, liberando os funcionários públicos para agilizar informes

20/09/2024 - 17h07min