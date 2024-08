O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que apesar de os juros no Brasil serem "absurdamente altos" não é possível afirmar que a taxa de juros seja "exorbitante". A declaração foi realizada em audiência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (13). Ele pontuou que nos últimos cinco anos, entre 2019 e 2024, o Brasil teve uma menor inflação com uma menor taxa de juros.