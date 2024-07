Servidores questionam na Justiça termos de suspensão de consignados pelo Banrisul

A suspensão na cobrança de parcelas dos empréstimos consignados tomados por servidores públicos do Estado junto ao Banrisul, adotada como medida de apoio ao funcionalismo após a enchente que atingiu grande parte do território gaúcho em maio, agora gera críticas de representantes da categoria e motiva ações judiciais. Isso ocorre pois parte dos devedores de empréstimos, que tiveram os descontos em folha suspensos e os contratos prorrogados, considera que foi induzida à aquisição de produto bancário que gera ônus, em vez de ser beneficiária de um auxílio no cenário pós-calamidade.