Pelo terceiro mês seguido, a atividade econômica brasileira teve queda, de acordo com informações divulgadas, em Brasília, nesta quarta-feira (20) pelo Banco Central (BC). O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou redução de 0,06% em outubro em relação ao mês anterior, de acordo com dados dessazonalizados (ajustados para o período).