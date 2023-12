Para vencer a resistência da oposição e tentar garantir a aprovação da Medida Provisória (MP) da subvenção, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), propôs o adiamento da votação para quarta-feira (20), e acenou com a possibilidade de descontos maiores em débitos passados das grandes empresas - as quais serão afetadas pelas novas regras em discussão.