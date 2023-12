O texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 foi aprovado nesta terça-feira (19) pelo Congresso Nacional. A proposta define as diretrizes para a elaboração do orçamento do próximo ano. Agora, os parlamentares analisam dois destaques — são sugestões de alteração no texto. Finalizada esta etapa, o projeto vai para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.