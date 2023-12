Uma das principais iniciativas do governo para aumentar a arrecadação a partir de 2024, o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas, também conhecidas como bets, deve receber alterações na Câmara dos Deputados. Líderes ouvidos pela coluna se articulam para ampliar o alcance da proposta que saiu do Senado, incluindo outros tipos de jogos online. A bancada evangélica resiste.