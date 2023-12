Ao tomar posse como procurador-geral da República, nesta segunda-feira (18), Paulo Gonet evidenciou os motivos de conquistar o apoio do presidente Lula e da maioria das lideranças políticas, da esquerda à direita. Em um discurso marcado por sua conhecida discrição, ele deixou claro que vê o Ministério Público (MP) como "corresponsável" pela preservação da democracia no país, em um papel que não deve buscar "palco nem holofotes". O discurso antecedeu a fala de Lula no evento, em que o petista fez referências indiretas à Lava-Jato para dizer que o MP "não pode achar que todo político é corrupto".