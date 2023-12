O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao recém-empossado procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, que faça com que a "verdade prevaleça acima de qualquer interesse" no Ministério Público (MP). O chefe do Executivo disse que "um procurador-geral não pode se submeter nem a outros poderes nem a manchetes de jornais" e também não tem "direito de brincar" com o MP.