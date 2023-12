O novo relatório da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, elaborado pelo deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), corta cerca de R$ 7 bilhões do valor previsto para execução do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Na primeira versão do documento, o corte proposto era de R$ 17 bilhões, mas o valor foi reduzido após intensas negociações com governo e lideranças do Congresso.