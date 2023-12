O orçamento da União, previsto para ser analisado em sessão do Congresso nesta quinta-feira (21), prevê um valor recorde de dinheiro público para financiamento das eleições municipais de 2024. O relatório separou em torno de R$ 5 bilhões para os partidos distribuírem na campanha — o dobro do que foi disponibilizado em 2020. Maior bancada do Congresso, o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, receberá a maior fatia. Lideranças do partido se empenharam para anabolizar o fundo.