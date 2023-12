O relator do Orçamento de 2024, deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), propôs um corte de R$ 17 bilhões no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), principal vitrine do governo Lula. O parecer será votado ainda nesta quarta-feira (20) na Comissão Mista de Orçamento (CMO).