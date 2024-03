Em meio à recente crise de cooperativas gaúchas, o setor tem buscado estratégias para se fortalecer dentro e fora do Estado. Com foco na profissionalização da gestão e da governança, uma delas foi lançada no terceiro e último Campo em Debate, durante a 24ª Expodireto Cotrijal, nesta quinta-feira (7). É a instância estadual do Programa Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), organizado pelo Secoop.