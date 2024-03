Diante de três estiagens seguidas nos últimos quatro anos, o agronegócio gaúcho passou a ver a irrigação como parte da solução para garantia de renda no campo e de abastecimento das cidades. O crescimento da adoção deste recurso pelos produtores, no entanto, tem esbarrado na falta de segurança jurídica de legislações que regulamentam o uso da água. O assunto foi o tema central do segundo Campo em Debate da 24ª Expodireto Cotrijal, nesta quarta-feira (6). O painel contou com a mediação da jornalista Gisele Loeblein, que assina a coluna Campo e Lavoura.