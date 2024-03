Será com R$ 20 milhões iniciais que o governo do Estado vai colocar em campo a segunda etapa do programa para incentivar o uso da irrigação, como anunciado nesta quinta-feira (29), no Palácio Piratini. No total, a previsão do Supera Estiagem nessa fase é investir R$ 213 milhões até 2027 e, com isso, aumentar em 33% a área com o sistema no Rio Grande do Sul. Para isso, apresenta uma oferta de subsídio de até 20% do projeto, limitado a R$ 100 mil.