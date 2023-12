Um novo obstáculo tem se colocado no caminho do avanço da irrigação no Rio Grande do Sul. Peças que compõem o sistema usado nas lavouras para ampliar a produtividade e reduzir dano em anos de tempo seco estão sendo alvo de ladrões. Na Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) de Cruz Alta, no acumulado do ano são 75 ocorrências, ante 73 registradas em igual período do ano passado.