Mais do que o primeiro lugar, vencer o campeonato regional de pastoreio com cães da raça border collie pode significar mais renda à propriedade rural. Com o pódio, a fazenda fica mais conhecida e surgem interessados na genética do grande vencedor. Mas, afinal, existe receita para a vitória? Multicampeões, que também são promessas para o pódio deste domingo (14), quando serão conhecidos os vencedores deste ano, deram à GZH as suas "receitas" para o sucesso.