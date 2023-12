Começou na manhã desta quarta-feira (6) e segue até a sexta (8) a 5ª Feira de Tecnologia para Viticultura e Fruticultura (Tecnovitis), em Bento Gonçalves. O evento, que acontece a cada dois anos no Vale dos Vinhedos, é realizado no Complexo do Hotel Villa Michelon e tem entrada gratuita. A expectativa do Sindicato Rural da Serra Gaúcha (SRSG), que organiza a mostra, é de que cerca de 10 mil visitantes participem da programação nos três dias de atividades.