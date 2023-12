Jaqueline Santarem inaugura uma nova fase do prêmio da Associação do Aço do Rio Grande do Sul (AARS). Criado em 1975 como Troféu Homem do Aço, ele passa a se chamar Destaque do Aço para premiar, pela primeira vez, uma mulher. A cerimônia de premiação será nesta quinta-feira (7), às 20h, na Casa NTX, em Porto Alegre.