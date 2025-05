Unimed Serra Gaúcha fecha parceria com empresa de tecnologia para ampliar soluções em saúde

Para a nova etapa do projeto de transformação digital, a Unimed Serra Gaúcha assinou uma parceria com a MV, empresa de tecnologia com sede na capital de Pernambuco — ela tem entre seus clientes Unimed Recife e Unimed Sorocaba. O movimento marca a expansão de soluções inteligentes e conectadas que já vinham sendo adotadas no Centro de Onco-Hematologia do Complexo Hospitalar e, agora, passam a ser implantadas em outros serviços hospitalares, ambulatoriais e administrativos da cooperativa.