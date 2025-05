Petróleo fecha em alta, ainda sob efeito das negociações comerciais EUA-China

As cotações internacionais do petróleo fecharam em alta nesta terça-feira (13), ainda impulsionados pela redução das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, enquanto o presidente americano Donald Trump mantinha a pressão sobre o Irã no contexto das negociações sobre seu programa nuclear.

Na segunda-feira, Estados Unidos e China concordaram em reduzir significativamente as tarifas aduaneiras que haviam imposto um ao outro de 145% para 30% no caso de Washington e de 125% para 10% no caso de Pequim, após a escalada iniciada por Trump no começo de abril.