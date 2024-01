Entre silvos e comandos dos treinadores durante a grande final do campeonato regional de pastoreio com cães da raça border collie, uma participação inusitada chamou a atenção na manhã deste sábado (13). Foi na torcida, onde um filhote da raça "assistiu" às provas dos "mais velhos" atentamente junto da sua tutora, na Fazenda São Pedro, em Eldorado do Sul, região metropolitana.