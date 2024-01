Já ouviu falar em competição de cães de pastoreio? Neste sábado (13), silvos e comandos como "toca", "direita", "esquerda" e "devagar" começaram a ser ouvidos da Fazenda São Pedro, em Eldorado do Sul. É onde ocorre até domingo (14) a final do campeonato regional de pastoreio com cães da raça border collie.