O recorde de safra no inverno passado, que resultou em 5,1 milhões de toneladas de trigo colhidas, não se repetirá este ano. A quebra esperada — que ainda pode aumentar devido às condições ruins do clima na reta final do ciclo — afeta não só a quantidade do cereal que está sendo colhido no Estado, mas também a sua qualidade e o preço pago ao produtor pela saca de 60kg.