A primeira rodada dos leilões de trigo, mecanismo para garantir o preço mínimo do cereal, teve a negociação de 64% das 309,6 mil toneladas ofertadas, via Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e Prêmio para Escoamento de Produto (PEP). Uma nova etapa está marcada para 7 de novembro — com oferta de 329 mil toneladas.