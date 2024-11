Exaustas, porém felizes, é como se sente a maioria das mulheres consultadas na pesquisa A Fala das Mulheres. Realizada com 1.149 brasileiras pela plataforma Fala Feminina, o levantamento abordou a satisfação delas na vida profissional, familiar e amorosa. De acordo com as respostas, ainda que a maior parte admita nível alto de cansaço, quase 80% das participantes afirmaram serem felizes.