As mulheres ocupavam 37,7% dos cargos gerenciais no Rio Grande do Sul e ganhavam, em média, R$ 2,9 mil a menos para trabalhar nesses postos em 2022. Os dados são da terceira edição do levantamento Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (8).