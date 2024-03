Neste Dia Internacional da Mulher, apresentamos a trajetória de uma arquiteta que fez história no Rio Grande do Sul. Formada no curso técnico de Arquitetura do Instituto de Belas Artes do RS, em 1950, Enilda Ribeiro foi a primeira mulher a concluir a formação na turma de Arquitetura, que também foi a primeira do Estado, segundo notícias da época.